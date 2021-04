Łączy pasję ze służbą - mł.asp. Kamil Cimcioch nagrał swoją pierwszą piosenkę "Obudź się" Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Kamil Cimcioch – policjant z Komisariatu w Błaszkach nagrał swoją pierwszą autorską piosenkę. Premiera utworu „Obudź się” miała miejsce 4 kwietnia 2021 roku. Jest to doskonały przykład na to, jak można połączyć pasję ze służbą. Kamil zapowiada, że na tym nie poprzestanie. W planach ma nagranie i wydanie własnego albumu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Policjant to zawód dla tych, którzy lubią wyzwania, dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jednocześnie służba w Policji wymaga ogromnego zaangażowania, a często wielu poświęceń - tak o swojej pracy mówi mł. asp. Kamil Cimcioch. Funkcjonariusz błaszkowskiego komisariatu pokazuje, że w codziennej służbie można odnaleźć i realizować swoje pasje. Kamil Cimcioch policyjny mundur założył 12 lat temu i od początku związany jest z Komisariatem Policji w Błaszkach. Zaczynał w ogniwie patrolowym, a następnie prowadził postępowania w sprawach o wykroczenia. W kolejnych latach służby pracował z nieletnimi, a obecnie na stanowisku detektywa w zespole kryminalnym. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku u 9 lat, kiedy to uczył się śpiewu pod okiem instruktora. W latach szkolnych związany był z kilkoma zespołami takimi jak: Kamanam, After Hours, Spontan. Obecnie jest tenorem w chórze "NieBo-Tak". Kamil Cimcioch mam za sobą liczne występy również przed szeroką publicznością. Jak sam przyznaje, z tęsknoty za muzyką od kilku lat śpiewa i nagrywa covery. Na You Tube można znaleźć kilka nagrań studyjnych znanych polskich piosenek. Od dawna marzył, aby napisać swoją autorską piosenkę. W ostatnim czasie za namową rodziny i znajomych postanowił spróbować swoich sił i napisał dwa utwory, w tym piosenkę "Obudź się". Śpiewanie daje mu ogromną energię, ale przede wszystkim przyjemność. To odskocznia po często niełatwych dniach służby. Asp. Kamil Cimcioch doskonale łączy pasję ze służbą. Jak twierdził, jest to możliwe również dzięki ogromnej przychylności przełożonych, którzy go motywują i wspierają w realizacji marzeń i osobistych zamierzeń. Wywiadu z Kamilem Cimciochem można posłuchać na portalu nasze.fm. Zapraszamy również do obejrzenia teledysku do jego autorskiego utworu „Obudź się”, którego premiera odbyła się 5 kwietnia 2021 roku: https://www.nasze.fm/news,37664

Naszemu koledze życzymy dalszego rozwoju na scenie muzycznej! Z niecierpliwością czekamy na kolejne piosenki i oczywiście zapowiadany album.

(KWP w Łodzi / mw)