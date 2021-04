Szybkie działanie policjantów pomogło uratować ludzie życie Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 minuty – tyle czasu zajęło dzielnicowym ze Świebodzina dotarcie do mężczyzny po uzyskaniu informacji, że jest w niebezpieczeństwie. Policjanci wyważyli drzwi i uratowali mu życie. Pokrzywdzony trafił pod opiekę lekarzy.

W wielu interwencjach, by zakończyły się pozytywnie, liczy się przede wszystkim czas działania policjantów. Od tego jak szybko dotrą oni na miejsce zależy często ludzkie życie. Doskonałym rozpoznaniem rejonu oraz zdecydowanym działaniem w sytuacji, kiedy liczył się czas, wykazali się dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Do dyżurnego jednostki wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że młody mężczyzna zamierza odebrać sobie życie. Informacja była bardzo wiarygodna, ponieważ pochodziła od byłej partnerki, której sam to oświadczył w smsach. Na miejscu patrol w składzie: aspirant Kacper Czapracki i sierżant sztabowy Sebastian Książek pojawili się już po niespełna 4 minutach od uzyskania informacji. Po dotarciu patrol dzielnicowych ustalił, że nie ma kontaktu z mężczyzną, który zamieszkuje w oddzielnej części budynku z własnym wejściem. Nie odpowiadał on na wezwania rodziny ani funkcjonariuszy. Sytuacja była poważna, dlatego dzielnicowi podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Tam zastali mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie. Policjanci powstrzymali go przed tym i wezwali na miejsce medyków, którzy zabrali młodego człowieka pod opiekę lekarzy.

(KWP w Gorzowie / mw)