Trwają szczepienia gorzowskich policjantów Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Coraz więcej policjantów gorzowskiej komendy jest zaszczepionych przeciwko Covid-19. To na ten moment jedyna droga powrotu do normalności. Policjanci przez cały czas podejmują trud walki z pandemią, dlatego istotne jest, by jak najwięcej funkcjonariuszy zostało zaszczepionych.

o już kolejny tydzień szczepień w służbach mundurowych. W marcu szczepionkę przyjął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk zachęcając wszystkich mundurowych do podobnego kroku. To na ten moment jedyna szansa na powrót do normalności. W trosce nie tylko o swoje zdrowie, ale przede wszystkim mieszkańców, którym służą policjanci, coraz więcej funkcjonariuszy gorzowskiej komendy szczepi się przeciwko koronawirusowi. Zdrowi mundurowi gwarantują realizowanie codziennych zadań nie tylko w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19, ale także w zakresie zapewniania bezpieczeństwa.

Zaszczepienie jak największej liczby funkcjonariuszy jest niezbędne w formacji, która pełni ważną rolę w walce z pandemią. Każdego dnia policjanci podejmują dziesiątki interwencji, podczas których mają kontakt z mieszkańcami. Szczepienie się przeciwko COVID-19 ma uchronić przez zachorowaniem lub ciężkimi objawami każdą z osób. Minimalizacja rozprzestrzeniania się zakażeń pozwoli na powrót do miejsc, które pozostają w tej chwili niedostępne. Wszystkich mundurowych zachęcamy do szczepień. To wyraz nie tylko troski o formację, ale także o zdrowie swoje i mieszkańców, którym codziennie pomagamy.

(KWP w Gorzowie / mw)