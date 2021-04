Terenowe toyoty dla policjantów ogniw wodnych Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tabor kujawsko-pomorskiej policji zwiększył się o dwa specjalistyczne auta. To toyoty land cruiser, które mają napęd 4x4, a więc świetnie sprawdzą się w terenie.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne: 200 KM, automatyczna skrzynia biegów, hak do ciągnięcia przyczep i napęd na cztery koła - toyoty land cruiser zakupione przez Komendę Główną Policji, trafią do ogniw wodnych w dwóch jednostkach naszego województwa. Wkrótce policjanci w Toruniu i we Włocławku wyruszą nimi w patrol, zapewne w tereny położone w pobliżu Wisły, choć nie tylko. Zakup jednego auta ze środków z budżetu policji kosztował dokładnie 212 900 złotych. Auta będą oznakowane, a więc łatwo będzie można je rozpoznać, gdy policjanci wyjadą nimi do służby.