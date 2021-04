Policjant pomógł zagubionemu danielowi Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś policjant ruchu drogowego podjął nietypową interwencję. Funkcjonariusz na gdańskim odcinku obwodnicy zajął się danielem, który biegał po pasie drogowym. W asyście radiowozu, którym policjant przy użyciu sygnałów świetlnych ostrzegał innych uczestników ruchu drogowego, zwierzę całe i zdrowe dotarło do bramki prowadzącej do terenów leśnych.

Dziś przed godziną 8 kierowcy, którzy przejeżdżali gdańskim odcinkiem obwodnicy, poinformowali dyżurnego policji, o tym, że w kierunku Gdyni pomiędzy węzłem Matarnia a Owczarnia poboczem obwodnicy biega daniel i w każdej chwili może on wejść na ulicę, stwarzając zagrożenie. Na miejsce pojechał sierż.sztab. Maciej Szymański - gdański policjant ruchu drogowego. Funkcjonariusz tuż za węzłem Matarnia zauważyli jelenia, który szedł przy siatce i szukał wejścia na teren leśny. Policjant natychmiast postanowił w sposób bezpieczny dla wszystkich doprowadzić zwierzę do najbliższej bramki prowadzącej do terenów leśnych. W tym celu policjant włączył w radiowozie sygnały świetlne i asekurował przejście daniela. Po kilkuset metrach funkcjonariusz zauważył bramkę techniczną, którą otworzył i zwierzę przeszło na teren leśny.

To nie pierwsza tego typu interwencja policjantów na gdańskim odcinku obwodnicy. Najczęściej przyczyną tego, że zwierzyna leśna wchodzi na pas drogowy, jest to, że osoby, które korzystają z bramek technicznych przy obwodnicy, nie zamykają ich i wtedy tę sposobność wykorzystują zwierzęta. Pamiętajmy o zamykaniu tych przejść, wejście zwierzyny na drogę ekspresową stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.