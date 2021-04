Szczęśliwy finał poszukiwań 70-latka Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pozytywny finał przyniosły poszukiwania 70-latka, który wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Mężczyzna już po 3 godzinach od momentu zgłoszenia zaginięcia, został odnaleziony przez lęborskiego przewodnika psa służbowego.

70-letni mężczyzna wyszedł z domu wczoraj, 07.04.2021 r., około godziny 12:00 i do niego nie powrócił. Nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną, która po kilku godzinach poszukiwań powiadomiła Policję. Z uzyskanych przez mundurowych informacji wynikało, że życie i zdrowie tego mężczyzny może być poważnie zagrożone. Komendant Powiatowy Policji w Lęborku zarządził alarm dla wszystkich policjantów w służbie. Mundurowi niezwłocznie przystąpili do działań, sprawdzając każde możliwe miejsce, w którym mógłby znajdować się zaginiony i wykorzystując do poszukiwań psa tropiącego. Już po niespełna 3 godzinach od momentu przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu, przewodnik psa służbowego, mł. asp. Leszek Lewandowski odnalazł 70-latka w pobliżu kompleksu leśnego przy krajowej „szóstce”. Na szczęście pomoc przyszła na czas i stan zdrowia mężczyzny nie wymagał pomocy medycznej.

Policjant zaopiekował się mężczyzną i przekazał funkcjonariuszom, którzy przetransportowali go do komendy. Stamtąd 70-latek trafił do miejsca zamieszkania. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji mundurowych nie doszło do tragedii.

(KWP w Gdańsku/ mw)