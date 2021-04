Chorzy na COVID-19 złamali zasady izolacji i opuścili mieszkania Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jesteś na kwarantannie czy izolacji ? #Zostańwdomu! Nie narażaj życia i zdrowia innych osób.

Z dnia na dzień rośnie liczba osób, które powinny przebywać na izolacji domowej czy kwarantannie. Nie wszyscy jednak rozumieją powagę sytuacji i nie stosują się do zaleceń służb sanitarnych, narażając na ryzyko zachorowań bliskich i inne osoby. Każdego dnia umundurowani policjanci i żołnierze kontrolują czy osoby objęte kwarantanną bądź izolacją przebywają w miejscu zamieszkania i czy nie potrzebują pomocy. W większości przypadków sprawdzani mieszkańcy powiatu olkuskiego stosują się do zaleceń służb sanitarnych. Zdarzają się jednak przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania osób, które opuszczają miejsce pobytu. Nie zważają przy tym na zalecenia służb sanitarnych, a przede wszystkim na zdrowie i życie swoje i innych osób.

W ubiegłym tygodniu olkuscy policjanci dwukrotnie interweniowali wobec osób, które z powodu zakażenia COVID-19 były objęte obowiązkową izolacją domową. 30 marca br. interweniowano wobec 77-letniej kobiety, która nie zastosowała się do decyzji sanepidu o izolacji domowej. Kobieta opuściła miejsce zamieszkania, by …. w jednym ze sklepów zakupić alkohol. Z kolei 4 kwietnia br., interweniowano wobec 45-letniego mężczyzny, który opuścił miejsce zamieszkania, gdzie obowiązkowo miał przebywać na izolacji domowej. W obu przypadkach prowadzone jest postępowanie dotyczące sprowadzenia przez te osoby niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu innych (art. 165 § 1 kodeksu karnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo przewidziana jest kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. O tych zdarzeniach powiadomiono także olkuski sanepid.

Policjanci po raz kolejny apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym przestrzeganie wprowadzonych przepisów! Osoby objęte kwarantanną czy izolacją muszą poddać się rygorom sanitarnym. Nie narażajmy życia i zdrowia innych osób. Respektujmy prawo!

(KWP w Krakowie / mw)