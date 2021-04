Policjanci i ratownicy medyczni uratowali 40-latka Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez kilkadziesiąt minut policjanci, a później ratownicy medyczni prowadzili reanimację nieprzytomnego mężczyzny. Gdy tylko 40-latek odzyskał funkcje życiowe został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do chwili obecnej. Był nietrzeźwy. Badanie wykazało, aż 5 promili alkoholu w organizmie. Wyjaśnianiem dokładnych okoliczności sprawy zajmują się policjanci z 3. komisariatu.

We wtorek, 06.04.2021 r., po godzinie 19:00 „patrolowcy” z 6. komisariatu zostali skierowani na ulicę Kunickiego, gdzie na chodniku miał leżeć nietrzeźwy mężczyzna. Po dotarciu na miejsce policjanci stwierdzili, że osoba nie daje żadnych oznak życia. Od razu przystąpili do reanimacji oraz wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Walka o życie mężczyzny trwała kilkadziesiąt minut. Wspólne działania policjantów oraz załogi karetki pogotowia pozwoliły przywrócić funkcje życiowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do chwili obecnej. Podczas badań okazało się, że w organizmie miał 5 promili alkoholu.

Wyjaśnianiem dokładnych okoliczności sprawy zajmują się policjanci z 3. komisariatu.

(KWP w Lublinie / mw)