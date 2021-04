CBŚP zlikwidowało fabrykę papierosów Data publikacji 09.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W zlikwidowanej przez CBŚP fabryce można było wyprodukować w ciągu miesiąca 24 mln papierosów wartych ok. 7,8 mln zł. Podczas akcji zatrzymano 5 podejrzanych, przejęto 1,4 mln szt. papierosów, tytoń, maszyny służące do produkcji papierosów oraz marihuanę. W Prokuraturze Rejonowej w Sierpcu przedstawiono zatrzymanym zarzuty dot. m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że na terenie powiatu sierpeckiego działała nielegalna fabryka papierosów. Funkcjonariusze zebrali dokładne informacje, zweryfikowali je, a następnie zatrzymali 5 obywateli Białorusi, w wieku od 23 do 36 lat. Okazało się, że duża hala magazynowa była podzielona na kilka pomieszczeń, w których znajdowały się maszyny służące do produkcji papierosów, magazyn z tytoniem oraz pomieszczenia socjalne, w których wszystko wskazuje na to, że mieszkali pracownicy. Podczas akcji zabezpieczono 1,4 mln sztuk papierosów, ponad tonę krajanki tytoniowej, profesjonalną linię do produkcji papierosów, samochód dostawczy iveco oraz marihuanę.

Według wstępnych szacunków przejęte urządzenia były w stanie wyprodukować nawet 800 tys. papierosów na dobę. Towar bez polskich znaków akcyzy najprawdopodobniej miał trafić na nielegalny rynek w kraju. Śledczy ustalają wszystkie okoliczności sprawy, m.in. od kiedy działała fabryka, gdzie trafiał wyprodukowany towar oraz kto i jakie dochody mógł uzyskać w wyniku nielegalnej działalności. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków za przejęty towar oszacowano na łączną kwotę około 3 mln zł.

Osoby zatrzymane doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Sierpcu, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz karnoskarbowe. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 5 mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.



