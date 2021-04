Narkotyki warte ponad 40 tys. zł nie trafią na rynek Data publikacji 09.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kłomnic zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 20 do 23 lat podejrzanych o posiadanie i handel narkotykami na terenie powiatu częstochowskiego. Mundurowi zabezpieczyli łącznie kilogram środków odurzających. Decyzją sądu jeden z dilerów trafił na 3 miesiące do aresztu.

Na początku stycznia br. kryminalni z Kłomnic zauważyli seata zaparkowanego w pobliżu boiska szkolnego w Nieznanicach. Wylegitymowali siedzącego w środku 23-letniego kierowcę i jego rówieśnika. Podczas kontroli Policjanci znaleźli przy nich prawie 60 porcji marihuany. Mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania i przygotowania do wprowadzenia narkotyków na rynek. Ponadto okazało się, że jeden z nich na terenie powiatu częstochowskiego w zaledwie kilka miesięcy wprowadził na rynek nie mniej niż kilogram marihuany o czarnorynkowej wartości 40 tysięcy złotych. Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Za to przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.

Kłomniccy stróże prawa na tym nie poprzestali i sprawdzając kolejne wątki w sprawie, dotarli do kolejnych dwóch dilerów. Podczas przeszukania domu 23-latka z Garnka policjanci znaleźli prawie 30 porcji marihuany i ponad 6,5 tysiąca działek amfetaminy. Oprócz posiadania narkotyków zatrzymany usłyszał również zarzut udzielania środków odurzających. Został objęty policyjnym dozorem i musi zapłacić 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. W więzieniu może spędzić nawet 10 lat.

(KWP w Katowicach / mw)