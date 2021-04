Dzieci zgubiły się w lesie i natknęły się na wilki. Z pomocą ruszyli policjant i leśnik Data publikacji 09.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sporo strachu najedli się zarówno młodzież jak i ich rodzice. Młodzi ludzie udali się na rowerową wycieczkę do lasu. W pewnym momencie stracili orientację w terenie. Zbliżał się zmrok, a na swojej drodze spotkali wilki, co dodatkowo wzbudziło w nich niepokój. Na szczęście z pomocą ruszyli leśnik i policjant. Panowie w swoim czasie wolnym, zaangażowali się w poszukiwania, dzięki czemu dzieci całe i bezpieczne trafiły pod opiekę rodziców.

W wielkanocny poniedziałek, 05.04.2021 r. grupa młodzieży postanowiła wybrać się na rowerową przejażdżkę. Ich trasa według pierwotnego planu prowadzić miała przez tereny leśne w okolicach miejscowości Muszkowo w powiecie sulęcińskim. Cykliści zboczyli jednak ze znanych im tras i przejechali zdecydowanie dłuższą drogę niż planowali. Zbliżał się zmrok, a młodzi ludzie stracili orientację w terenie. Młodzież miała przy sobie telefony, jednak nie byli w stanie wytłumaczyć rodzicom, gdzie konkretnie się znajdują. Ci w obawie o bezpieczeństwo dzieci, zadzwonili pod numer alarmowy. Sytuacja robiła się naprawdę poważna. Przez telefon dyżurny sulęcińskiej jednostki usłyszał, że cała czwórka młodych ludzi jest przerażona, a co gorsza wpadli w panikę kiedy w leśnych gęstwinach zobaczyli wilki. Na szczęście zdołali opanować strach. Zwierzęta odeszły, a oni sami poinstruowani przez funkcjonariuszy odnaleźli najbliższy słupek oddziałowy. Wszystko wskazywało na to, że dzieci znajdują się w pobliżu miejscowości Krzeszyce. Jak się jednak okazało, orientacja w terenie leśnym nawet przy znajomości przybliżonych danych nie jest łatwa. W tym momencie z pomocą ruszyli młodszy aspirant Paweł Wąsowicz i Leśniczy Leśnictwa Krzeszyce Sławomir Krzyżyński. Mimo świątecznego, a przede wszystkim wolnego dnia, obaj spisali się na medal. Dzięki szybkiej wymianie informacji i doskonałej orientacji w terenie już po kilkunastu minutach dzieci całe i bezpieczne były w drodze do domu.

Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie w liście gratulacyjnym wyraził słowa podziękowania dla Pana Sławomira Krzyżyńskiego, podkreślając jak cenna jest chęć bezinteresownego niesienia pomocy. Szef sulęcińskich policjantów, zaznaczył także, że wysoki poziom współpracy z Lasami Państwowymi, na obszarze tak zalesionym jak powiat sulęciński jest nieoceniony.

(KWP w Gorzowie / mw)