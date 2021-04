Tytoń bez akcyzy

Rypińscy policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoń. Zatrzymani do sprawy to 63 i 57-letni mieszkańcy powiatu rypińskiego. Straty Skarbu Państwa, które spowodowali to ponad 100 tys. zł. Za popełnienie przestępstwa karnego skarbowego grozi wysoka grzywna.