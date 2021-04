Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia danych Data publikacji 09.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 kwietnia 2021 roku pojawiła się informacja o opublikowaniu w sieci danych użytkowników (w tym z Polski) portalu społecznościowego Facebook. W ostatnim okresie czasu odnotowano pierwsze próby logowań do innych serwisów internetowych poprzez wykorzystanie opcji "Zaloguj się przez konto Facebook". Sprawcy korzystając z tej metody próbują zalogować się do innych serwisów wykorzystując dane użytkowników portalu Facebook.

Według ustaleń potencjalni pokrzywdzeni otrzymali w ostatnim okresie czasu na swoje skrzynki mailowe informacje o konieczności aktywacji konta. Dane zostały wykorzystane m.in. do prób aktywacji usługi streamingowej, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do pozyskania innych wrażliwych danych np. numerów kart płatniczych, numerów PESEL.

Każda osoba w przypadku otrzymania maila z linkiem do aktywacji nie powinna podejmować żadnej akcji. Jest to próba przejęcia konta przez sprawców z możliwością przejęcia naszych danych.

PAMIĘTAJMY

regularnie dokonujmy zmian haseł dostępu do swoich zasobów cyfrowych;

stosujmy uwierzytelnianie dwuskładnikowe wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP)