Nocna przejażdżka zakończona w domu towarowym Data publikacji 09.04.2021 Policjanci z Grudziądza zatrzymali 34-latkę, która swoją podróż bmw zakończyła w domu towarowym przy grudziądzkim rynku. Kobieta była kompletnie pijana, miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się w sądzie.

Dzisiaj, 09.04.2021 r., około 4.00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymał zgłoszenie o hałasach w okolicy rynku w centrum miasta. Jak się później okazało, spowodowany był on kolizją drogową do jakiej doprowadziła kobieta kierująca bmw. Początkowo, po przybyciu na miejsce, policjanci zastali jedynie porzucony pojazd. Po dłuższej chwili do interweniujących funkcjonariuszy podeszła kobieta, która oświadczyła, że kierowała tym autem. Mundurowi skontrolowali jej stan trzeźwości i okazało się, że ma w organizmie blisko 3 promile alkoholu.

W skutek kolizji uszkodzeniu uległa jedna ze ścian domu towarowego oraz 5 zaparkowanych obok pojazdów.

W związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowaniem kolizji drogowej kobieta odpowie przed sądem. Grozi jej kara ograniczenia wolności lub pobawienia jej do lat 2.

(KWP w Bydgoszczy / mw)