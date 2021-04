O 77 kilometrów za szybko w drodze do Hiszpanii Data publikacji 09.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca spiesząc się do Hiszpanii przekroczył dopuszczalną prędkość o 77 kilometrów na godzinę. Do zdarzenia doszło na krajowej ósemce w miejscowości Wysokie. Kierowca został ukarany wysokim mandatem karnym i stracił prawo jazdy.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 77 kilometrów na godzinę. Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę na krajowej ósemce w miejscowości Wysokie. Mężczyzna kierował bmw 127 km/h w obszarze zabudowanym na drodze, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h . Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się obywatel Litwy, który twierdził policjantom, że chciał w drodze do Hiszpanii przetestować nowo zakupione auto.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych i stracił prawo jazdy.

