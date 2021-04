Dolnośląscy policjanci dbając o bezpieczeństwo mieszkańców kontrolują przestrzeganie zakazów lockdown’u

Brak odpowiedzialności i lekceważenie obowiązujących obostrzeń, to świadome działanie, które prowadzi do rozprzestrzeniania się pandemii. Pomimo licznych apeli oraz prowadzonych przez policję kontroli nadal zdarzają się osoby, które zobowiązane do czasowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, łamią tzw. lockdown. Funkcjonariusze w takich sytuacjach będą reagować z całą stanowczością i kierować odpowiednie wnioski do sanepidu. W tak ważnej kwestii jaką jest bezpieczeństwo wszystkich obywateli nie ma przyzwolenia na łamanie prawa.