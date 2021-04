Jechał koparką po „ekspresówce”, a to nie jedyne jego przewinienie Data publikacji 09.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie dość, że wjechał na drogę ekspresową S-8 pojazdem wolnobieżnym, to dodatkowo miał sądowy zakaz kierowania. Nierozważnego kierowcę zatrzymali funkcjonariusze z wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego. 33-latek z uwagi na poważenie zagrożenie jakie stworzył, nie tylko otrzymał wysoki mandat, ale ze swojego zachowania będzie musiał wytłumaczyć się także przed sądem. Grozić mu może kara nawet kilkuletniego pozbawienia wolności.

Czasem przed wyjechaniem na drogi publiczne warto przypomnieć sobie ogólnie obowiązujące przepisy. Ulegają one bowiem zmianom, powstają nowe, a zdarza się, że po prostu o nich zapominamy. Wszak prawo jazdy uzyskaliśmy już jakiś czas temu. Może to nas uchronić przed popełnieniem wykroczenia, przestępstwa, a przede wszystkim wpłynie na nasze bezpieczeństwo. Niestety wyobraźnia poniosła pewnego 33-latka z Wrocławia, który koparko-ładowarką wjechał na drogę ekspresową S-8.

Ten nietypowy pojazd, który nie powinien poruszać się po takiej trasie, zauważyli mundurowi z wrocławskiej drogówki. Koparka jechała po pasie awaryjnym „ekspresówki”, choć zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazd wolnobieżny nie ma prawa korzystać z żadnego pasa drogi zakwalifikowanej do kategorii „S”. Policjanci w bezpiecznym miejscu przystąpili do kontroli zarówno pojazdu, jak i osoby siedzącej za jego kierownicą.



W podróż koparko-ładowarką wyruszył 33-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna próbował się tłumaczyć, twierdząc, że nie miał świadomości, że tego typu pojazdem nie może poruszać się po drodze ekspresowej. Szybko wyszło na jaw też, że to nie wszystko co ma na swoim koncie. Mężczyznę obowiązywał bowiem sądowy zakaz kierowania pojazdami, który kończy się dopiero w przyszłym roku. Wsiadając za kierownicę naraził się więc również na odpowiedzialność karną.



33-latek został zatrzymany. Oprócz grożącej mu kary nawet kilkuletniego pozbawienia wolności, otrzymał również wysoki mandat karny. Teraz jego sprawą zajmie się sąd.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP we Wrocławiu

Opis filmu: film Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.43 MB)