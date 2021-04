Skradzione zabawki pomógł odnaleźć policyjny pies Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy policjanci zatrzymali 23-latkę podejrzaną o kradzież z włamaniem do pomieszczenia na strychu. Mundurowi zabezpieczyli w mieszkaniu kobiety skradzione zabawki. Czynności policjantów wspierał policyjny pies. Junga wskazała drzwi do mieszkania zatrzymanej. Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 08.04.2021 r., przed południem, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do pomieszczenia na strychu w jednym z suwalskich bloków. Na miejsce natychmiast został wysłany patrol. W rozmowie ze zgłaszającą policjanci ustalili, że łupem sprawców padły różnego rodzaju zabawki, odzież i łyżworolki. Straty zostały wycenione na 2500 złotych. Działania mundurowych wspierał policyjny pies tropiący. W pewnym momencie Junga "złapała" trop i wyraźnie wskazała drzwi jednego z mieszkań. W trakcie przeszukania tych pomieszczeń policjanci odzyskali większość skradzionych przedmiotów. Zatrzymali też przebywającą w mieszkaniu 23-latkę. Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)