Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Częstochowie Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W weekend motocykliści z całej Polski przyjechali na Jasną Górę, by wspólnie rozpocząć sezon motocyklowy. Jak co roku, częstochowska drogówka dbała o to, by na drogach było bezpiecznie, jednak nie zapominajmy o pandemii... Policjanci wylegitymowali 156 osób, ujawnili 1 przestępstwo i blisko 100 wykroczeń. Zgromadzone materiały zostaną przekazane do prokuratury w celu oceny, czy doszło do popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób przez organizatora.

Wczoraj, 11.04.2021 r., motocykliści z całej Polski przyjechali na Jasną Górę, by wziąć udział w modlitewnym rozpoczęciu sezonu motocyklowego. W tym roku do Częstochowy przyjechało około 10 tysięcy miłośników jednośladów. Z uwagi na obowiązujący w naszym kraju stan epidemii, decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie na Jasnogórskie Błonia wjechało mniej uczestników, niż w poprzednich latach. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników policjanci systematycznie informowali o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego oraz reagowali na łamanie obostrzeń. Policjanci wylegitymowali 156 osób, ujawniono 1 przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, ujawniono blisko 100 wykroczeń. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, materiały zgromadzone w trakcie tego wydarzenia zostaną przekazane do prokuratury i do sanepidu pod kątem naruszenia prawa przez organizatora pielgrzymki.

Po zakończeniu Mszy Świętej sierżant sztabowy Mariola Kowalczyk-Trąbska z częstochowskiej drogówki rozdawała uczestnikom ulotki opracowane wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS po to, by przemówić do wyobraźni miłośników jednośladów.

Motocyklisto! Pamiętaj, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest nadmierna prędkość. Jesteś niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i przy dużych prędkościach zderzenie z innym pojazdem lub upadek możesz przypłacić życiem. Dlatego nie warto ryzykować traktując drogi publiczne jak tor wyścigowy.

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Należy wzmóc czujność i przed wykonaniem manewru na drodze spojrzeć w lusterka nie raz, a przynajmniej dwa razy. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych, dlatego musi upewnić się, że swoim zachowaniem nie spowoduje zderzenia z motocyklistą, który jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego często w takich sytuacjach odnosi poważne obrażenia, a nawet śmierć.

Większość motocyklistów respektuje przepisy ruchu drogowego, ale w dalszym ciągu na drogę wyjeżdżają kierowcy, których styl jazdy cechuje brawura i brak wyobraźni. Gdy dojdzie do tego chęć popisania się przed innymi, bardzo często dochodzi do nieszczęścia, bo kierujący traci panowanie nad swoim szybkim i ciężkim pojazdem. Stan nawierzchni również ma kluczowe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa. Gdy rozpędzony motocykl wpadnie jednym kołem w wyrwę lub najedzie na rozsypany żwir czy piasek, nie trudno o tragedię.

Apelujemy do wszystkich miłośników jednośladów o rozsądek za kierownicą i przewidywanie potencjalnych zagrożeń. Brawura i nadmierna prędkość za kierownicą motocykla może skończyć się tragicznie.

(KWP w Katowicach)