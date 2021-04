Zawsze i wszędzie pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wiosenna aura powoduje, że nie brakuje miłośników aktywnego spędzania czasu. Na drogach czy w parkach pojawiły się rowery, motocykle, quady, hulajnogi czy deskorolki. Pamiętajmy jednak, że czasami wystarczy chwila nieuwagi i zamiast miło spędzonego wypoczynku czeka nas pobyt w szpitalu i długotrwałe leczenie. Dlatego po raz kolejny apelujemy bądźmy ostrożni i pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie bez względu na to czym się poruszamy.

zdj. OSP Pewel Ślemieńska

Wczoraj, 11.04.2021 r., około 14.50 dyżurny żywieckiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło w Pewli Ślemieńskiej. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Jak wynika z ich wstępnych ustaleń, 18-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego, kierując quadem poza drogą publiczną, na terenie nieużytków rolnych, w pewny momencie wjechała na nierówność terenu i doprowadziła do przewrócenia pojazdu. W wyniku zdarzenia doznała obrażeń ciała i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala.

Po raz kolejny apelujemy, abyśmy zawsze, bez względu na to z jakich form rekreacji korzystamy, pamiętali o bezpieczeństwie. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może kosztować nas lub inne osoby, utratę zdrowia, a nawet życia.

(KWP w Katowicach / mw)