Policyjna eskorta do szpitala. Liczyła się każda sekunda Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bez chwili zawahania dzielnicowi pomogli mężczyźnie, który potrzebował szybko dotrzeć do szpitala w Zielonej Górze. Jego ojciec będąc po wcześniejszej operacji serca, tracił przytomność i potrzebował natychmiastowej pomocy. Policjanci szybko i bezpiecznie dotarli do placówki medycznej na oddział ratunkowy, gdzie mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. W przypadku tych funkcjonariuszy nie była to pierwsza interwencja, w której czas odgrywa istotną rolę.

Pomagamy i chronimy, to hasło towarzyszące policjantom powiatu krośnieńskiego. Swoją postawą i zaangażowaniem w wielu sytuacjach, udowadniają, iż w walce o zdrowie i życie człowieka, bez wahania ruszają z pomocą. Tak było i tym razem. W czwartek (8 kwietnia), patrolujących miejscowość Pław dzielnicowych zatrzymał kierowca forda, prosząc ich o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Mężczyzna w pojeździe wiózł będącego po operacji serca ojca, który poczuł się źle, tracił przytomność i potrzebował natychmiastowej pomocy. Dzielnicowy gminy Dąbie sierżant sztabowy Marek Worgan oraz pełniący obowiązki dzielnicowego gminy Krosno Odrzańskie sierżant sztabowy Andrzej Sukiennik niezwłocznie podjęli decyzję o udzieleniu pomocy i po poinformowaniu dyżurnego jednostki o podjętej eskorcie ruszyli w kierunku Zielonej Góry. Przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala na odział ratunkowy, gdzie mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Wiemy, że wszystko zakończyło się dobrze i Pan Kazimierz po badaniach i uzyskaniu niezbędnej pomocy medycznej jest już w domu.

Mimo, iż podstawowym zadaniem policjantów jest ochrona zdrowia i życia obywateli, to każda tego typu sytuacja, powoduje wiele emocji, daje satysfakcję i motywuje do dalszego działania. W przypadku tych funkcjonariuszy nie była to pierwsza interwencja, w której czas odgrywa istotną rolę:

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

