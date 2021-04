Ostrołęccy policjanci kolejny raz zdążyli z pomocą na czas Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy w Ostrołęce uratowali desperata, który chciał targnąć się na własne życie. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Pamiętajmy, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nie bójmy się poprosić o pomoc. Zgłoszenie się do instytucji pomocowych bez wątpienia pomoże w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji.

Dla wszystkich służb ratowanie ludzkiego życia stanowi wartość najwyższą. Po raz kolejny swoją skuteczność w tym zakresie udowodnili ostrołęccy funkcjonariusze, którzy dziś kilka minut po północy odebrali niepokojące zgłoszenie. Jeden z członków rodziny poinformował dyżurnego, że w rejonie filaru mostu im. Madalińskiego w Ostrołęce przebywa jego 35-letni brat, którego życie jest zagrożone. Zgłaszający dodał, że otrzymał od niego wiadomość o tym, że chce on targnąć się na swoje życie.

Policjanci natychmiast przystąpiły do działania, kolejne patrole włączały się w poszukiwania desperata. Po chwili mężczyzna został odnaleziony. Był cały roztrzęsiony i pobudzony. Przyznał mundurowym, że sobie nie radzi sobie z pojawiającymi się problemami, a dziś to odczucie się bardzo nasiliło. Z uwagi na jego stan zdrowia dyżurny skierował na miejsce załogę karetki pogotowia, która przetransportowała go do szpitala.

Pamiętajmy, że wokół nas jest wiele instytucji pomocowych, do których można się zgłosić o pomoc.

(KWP zs. w Radomiu / kp)