Potrącił i odjechał. Pasażer motoroweru nie żyje Data publikacji 12.04.2021 Policjanci z Jastrzębia-Zdroju wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego. Kierujący jeepem potrącił motorowerzystę i odjechał z miejsca zdarzenia. Obrażenia 52-letniego pasażera jednośladu okazały się śmiertelne. Poszukiwany kierowca dzisiaj sam z adwokatem zgłosił się do komendy.

Do wypadku doszło w sobotę (10.04.2021 r.) po 19.00 w Jastrzębiu-Zdroju na ulicy Armii Krajowej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń jastrzębskiej drogówki, kierujący samochodem jeep z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym motorowerzystą. W wyniku zderzenia 52-letni pasażer jednośladu poniósł śmierć na miejscu, a 29-letni kierujący trafił do szpitala. Kierujący jeepem odjechał z miejsca zdarzenia. Jeszcze tej samej nocy auto zostało odnalezione i zabezpieczone na terenie powiatu wodzisławskiego. Dzisiaj (12.04.2021 r.0 poszukiwany 44-letni mężczyzna wraz z adwokatem zgłosił się do jastrzębskiej jednostki. Czynności ze sprawcą zdarzenia trwają.

(KWP w Katowicach / kp0