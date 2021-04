Urodziny DJ-a i degustacja nowych alkoholi zachętą do wspólnej imprezy pomimo zakazu

Brak odpowiedzialności i lekceważenie obowiązujących obostrzeń to świadome działanie, które prowadzi do rozprzestrzeniania się pandemii. Pomimo licznych apeli w miniony weekend policjanci z Dzierżoniowa interweniowali w dwóch lokalach na terenie miasta, gdzie odbywały się imprezy. Właściciele klubów zdecydowali się na zorganizowanie wspólnej zabawy, a klientów do uczestnictwa w spotkaniu zachęcali na portalach społecznościowych.