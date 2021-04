Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 49-letni kierowca renaulta, który został zatrzymany przez będącego po służbie policjanta z bytomskiej komendy. Teraz mężczyzna musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami karnymi. Grozi mu wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara do 2 lat więzienia.

W miniony czwartek (8.04.2021 r.) będący w czasie wolnym od służby policjant z Wydziału Prewencji bytomskiej komendy, jadąc w kierunku dzielnicy Szombierki, zwrócił uwagę na jadącą przed nim całą szerokością jezdni osobówkę. Kierowca poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni, gwałtownie hamował, a następnie przyspieszał. Sposób jazdy kierującego wskazywał, że może on być nietrzeźwy. Kiedy kierowca zatrzymał się przed sygnalizatorem, policjant podbiegł do pojazdu, otworzył drzwi i wyjął kluczyki ze stacyjki. O całym zdarzeniu powiadomił dyżurnego komendy. Kiedy na miejsce przyjechali mundurowi z drogówki, potwierdzili podejrzenia policjanta. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 49-latka ponad 2 promile alkoholu. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat więzienia i dotkliwe konsekwencje finansowe.

(KWP w Katowicach / kp)