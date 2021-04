Paczki żywnościowe i porcja przydatnej wiedzy- gdańscy funkcjonariusze wspierają seniorów Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci po raz kolejny zaangażowali się w pomoc potrzebującym. Tym razem mundurowi wspierani przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej sprawili, że szesnastu gdańskich seniorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, otrzyma obiady. W miniony piątek odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego policjanci odwiedzili osoby starsze, potrzebujące wsparcia. To spotkanie z seniorami było także okazją do przekazania informacji o zagrożeniach i sposobach ich unikania, a także wręczenia upominków, które wpłyną na bezpieczeństwo starszych ludzi.

Gdańscy policjanci po raz kolejny włączyli się w szczytną akcję. Tym razem funkcjonariusze zadbali o seniorów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.

Funkcjonariusze z gdańskiej komendy miejskiej dzięki współpracy i wsparciu Caritasu Archidiecezji Gdańskiej zapewnili obiady szesnastu starszym ludziom, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Dzięki tej inicjatywie emeryci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, przez okres pięciu tygodniu będą mieli zapewnioną żywność.

W piątek gdańscy policjanci z zachowaniem zasad sanitarnych przekazali seniorom pierwsze takie zestawy obiadowe i paczki żywnościowe. Do paczek funkcjonariusze dołączyli upominki mające związek z bezpieczeństwem starszych ludzi - podręczne apteczki, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą czy też lampki odblaskowe z numerem alarmowym. Piątkowe spotkania z seniorami były okazją do przekazania informacji o zagrożeniach i sposobach ich unikania. Funkcjonariusze przypomnieli seniorom jak się zachować w sytuacji, kiedy np. zadzwoni telefon i ktoś, podając się za członka rodziny, policjanta próbuje oszukać i wyłudzić pieniądze. Dlaczego nie należy wpuszczać do mieszkania obcych, jak potwierdzić wizytę pracownika spółdzielni lub jak ustrzec się przed podpisaniem niekorzystnej umowy to kolejne poruszane podczas spotkania tematy.