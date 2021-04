Działania na rzecz walki z koronawirusem Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze prowadzą wzmożone działania na rzecz walki z wirusem Covid-19. W trakcie ostatniego weekendu policjantów można było spotkać między innymi w zatłoczonych miejscach na terenie Pomorza. Ujawnili oni blisko 2300 wykroczeń związanych z łamaniem obostrzeń covidowych. Celem takich akcji jest zapobieganie i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Policjanci stale prowadzą działania w miejscach grupowania się mieszkańców oraz turystów. Tego typu akcje skierowane są do osób naruszających ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Stróże prawa zwracają uwagę na zakrywanie ust i nosa maseczką.

W trakcie weekendowych działań funkcjonariusze ujawnili blisko 2300 wykroczeń dotyczących łamania obostrzeń covidowych. Mandatami karnymi ukaranych zostało prawie 1300 osób, dotyczyły one głównie gromadzenia się oraz niezakrywania ust i nosa. W stosunku do ponad 170 osób skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu. Policjanci ponadto zastosowali prawie 850 razy pouczenia i zwracali uwagę na niewłaściwe zachowanie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą, a stosowanie się do obostrzeń pomaga w walce z pandemią koronawirusa.

Policjanci po raz kolejny apelują, dbajmy o siebie i bliskich. Ograniczenia i obostrzenia mają jeden cel - ochronę życia i zdrowia. Stosując się do przepisów zwiększamy bezpieczeństwo i zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. Jeżeli wychodzisz z domu, to pamiętaj o maseczce. Najlepiej weź dwie, tzw. awaryjna maseczka na pewno się przyda w przypadku zgubienia tej pierwszej. Pamiętaj o zmianie maseczki jednorazowej na nową oraz o wypraniu tej, którą można używać wielokrotnie. Będąc w sklepie pamiętaj o dezynfekowaniu dłoni, warto też zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki. Pamiętaj, że masz ogromny wpływ na zdrowie swoje oraz innych osób. Działaj lokalnie ale myśl globalnie. Nie zapominajmy jednak, że osoby, które lekceważą obowiązujące obostrzenia, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Policjanci przestrzegają!

Każda osoba, która narusza obowiązujące przepisy sanitarne, może zostać ukarana mandatem w wysokości 500 zł, funkcjonariusze mogą skierować do sądu wniosek o jej ukaranie. O rażącym łamaniu przepisów mundurowi poinformują też inspektora sanitarnego, kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.

(KWP w Gdańsku / mw)