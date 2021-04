Szczucińscy policjanci pilotowali samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Szczucinie podjęli nietypową interwencję. Pilotowali samochód z rodzącą kobietą, aby jak najszybciej dotarła do szpitala.

W sobotę, 10.04.2021 r., po godz. 13:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał zgłoszenie od dyspozytora pogotowia ratunkowego o pilnej potrzebie zwolnienia z kwarantanny rodzącej kobiety i ułatwienia jej przejazdu ze Słupca do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Komisariatu Policji w Szczucinie. Okazało się, że poród już się zaczął i kobieta wymagała pilnego przewiezienia do szpitala. Mundurowi poprowadzili więc pilotaż samochodu, którym była przewożona kobieta z miejscowoście Słupiec aż do miejscowości Radwan. Tam, na drodze krajowe nr 73 kobieta trafiła pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego, która zapewniła jej dalszą opiekę i transport. Rodząca na czas dotarła do dąbrowskiego szpitala.

Kierowco pamiętaj, ustąp pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym. Pozwól im możliwie szybko przejechać. Pomyśl o osobach, które być może właśnie walczą o swoje życie.

(KWP w Krakowie / mw)