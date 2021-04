Radiowozy konwojowały do szpitala w Tarnowie samochód z rocznym chłopcem Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnią sobotę, funkcjonariusze brzeskiej, a następnie tarnowskiej drogówki pilotowali do szpitala samochód wiozący roczne dziecko, które pilnie potrzebowało pomocy medycznej. Z relacji ojca wynikało, że chłopiec najprawdopodobniej połknął baterię.

O pomoc w eskortowaniu dziecka do szpitala poprosili policjantów rodzice rocznego dziecka, który przez przypadek miał połknąć „guzikową” bateryjkę podczas porannej zabawy. Zdenerwowani rodzice obawiali się o zdrowie chłopca, dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego brzeskiej komendy, którzy 10 kwietnia br. pełnili służbę przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Domosławice, błyskawicznie podjęli decyzję, aby pomóc w jak najszybszym i bezpiecznym dotarciu do tarnowskiego szpitala. Funkcjonariusze poinformowali o zdarzeniu oficera dyżurnego, włączyli świetlne i dźwiękowe sygnały uprzywilejowania i eskortowali samochód wiozący chłopca, „torując” drogę do granicy z powiatem tarnowskim. Tutaj czekali już policjanci z Komisariatu Policji w Wojniczu, którzy przyłączyli się pilotowania dalszej trasy w stronę Tarnowa. Ostatecznie policyjny konwój doprowadził chłopca i jego rodziców przed same drzwi SOR-u w Tarnowie, gdzie dziecko otrzymało niezbędną pomoc i wszystko zakończyło się szczęśliwie.

(KWP w Krakowie / kp)