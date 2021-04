Areszt dla podpalacza Data publikacji 12.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Toruń Podgórz już następnego dnia po pożarze w jednej z kamienic w Toruniu ustalili i zatrzymali sprawcę podpalenia. Mężczyzna usłyszał zarzut wywołania zdarzenia ogniowego zagrażającego życiu i zdrowiu oraz mieniu w znacznych rozmiarach. Dzisiaj toruński sąd aresztował 36-latka na najbliższe trzy miesiące. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia.

W miniony czwartek, 08.04.2021 r., około 23:40 dyżurny toruńskiej komendy otrzymał informację o pożarze do jakiego doszło w jednej z kamienic przy ul. Poznańskiej w Toruniu. Na miejsce skierowano 4 zastępy straży pożarnej, które ewakuowały 14 osób z 7 mieszkań. Wtedy policjanci, we współpracy ze specjalistą w dziedzinie pożarów ustalili, że źródło pożaru wybuchło na klatce schodowej. Ogień uszkodził drewniane schody, klatkę schodową oraz drzwi wyjściowe na podwórze. Biegły określił, że pożar zagrażał życiu i zdrowiu wielu osób. Straty wynikłe w skutek zdarzenia pokrzywdzony wycenił na co najmniej 200 tysięcy złotych.

Wtedy nie było wiadomo kto stoi za tym podpaleniem. Policjanci z Komisariatu Policji na Podgórzu bardzo szybko zgromadzili wiele dowodów w tej sprawie. To pozwoliło im już następnego dnia zatrzymać do tej sprawy 36-latka bez stałego adresu zamieszkania. Mężczyzna usłyszał zarzut wywołania zdarzenia ogniowego zagrażającego życiu i zdrowiu oraz mieniu w znacznych rozmiarach.

Dzisiaj, 12.04.2021 r., policjanci z Podgórza doprowadzili zatrzymanego do toruńskiego sądu. Prokurator złożył wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Toruński sąd, po zapoznaniu się z materiałem zebranym przez śledczych, zdecydował, że 36-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu teraz od roku do 10 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / mw)