Policjanci z Wałbrzycha uratowali kolejne ludzkie życie

Data publikacji 12.04.2021

Dzięki szybkim działaniom policjanci prewencji wałbrzyskiej komendy w miniony weekend uratowali życie zdesperowanego mężczyzny. Było podejrzenie, iż desperat stojący na wiadukcie kolejowym może z niego skoczyć. Na szczęście nie doszło do tragedii, a mieszkaniec Wałbrzycha szybko trafił pod opiekę specjalistów.

Wałbrzyscy policjanci w piątek (9.04.2021 r.) około godziny 20:20 zostali poinformowani o możliwej próbie samobójczej 39-letniego mężczyzny, który wychyla się z wiaduktu kolejowego na terenie miasta. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wysłał na miejsce zdarzenia patrol prewencji. Na miejscu funkcjonariusze wspięli się po nasypie na wiadukt kolejowy i rozpoczęli długą rozmowę z mężczyzną, który deklarował, że chce odebrać sobie życie.

Ostatecznie po dłuższym czasie 39-latek zgodził się w asyście funkcjonariuszy opuścić wiadukt. Okazało się, że znajdował się w stanie nietrzeźwości. Policjanci przewieźli go do szpitala na badania, gdzie dalszej pomocy udzielili mu już specjaliści. Dzięki szybkiej interwencji wałbrzyskich policjantów na szczęście nie doszło do tragedii i udało się uratować kolejne życie ludzkie.

(KWP we Wrocławiu / kp)