Zlikwidowane plantacje, przejęte narkotyki Data publikacji 13.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnim czasie policjanci CBŚP zlikwidowali 4 plantacje konopi indyjskich oraz zabezpieczyli narkotyki. Podczas działań zatrzymano łącznie 3 podejrzanych, z czego 2 tymczasowo aresztowano. Według wstępnych szacunków ze zlikwidowanych przez funkcjonariuszy plantacji można by było uzyskać co najmniej 100 kg marihuany. Jedną z realizacji policjanci przeprowadzili wspólnie z policjantami z KMP w Zielonej Górze. Śledztwa nadzorują odpowiednio Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oraz w Zielonej Górze.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie woj. śląskiego dotarli do miejsc uprawy konopi. W odosobnionych miejscach w domach jednorodzinnych zorganizowano całą infrastrukturę służącą do nielegalnej uprawy. Łącznie w pomieszczeniach rosło ponad 150 krzaków w końcowej fazie wzrostu. W trakcie czynności zatrzymano 2 osoby, w wieku 39 i 59 lat. Policjanci przeszukali także inne miejsca użytkowane przez podejrzanych, w efekcie czego znaleźli i zabezpieczyli 10 kg marihuany. W Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie przedstawiono im zarzuty wytwarzania znacznych ilości narkotyków poprzez prowadzenie uprawy konopi oraz posiadania marihuany. Na podstawie zebranego materiału dowodowego wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Inna realizacja została przeprowadzona na terenie Zielonej Góry, gdzie w wynajmowanych dwóch mieszkaniach uprawiano konopie. Tam policjanci z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zlikwidowali 2 plantacje, zatrzymując jednocześnie do sprawy podejrzanego. W trakcie czynności zabezpieczono łącznie blisko 230 krzewów oraz sprzęt służący do uprawy tych roślin. Dodatkowo podczas przeszukania samochodu zatrzymanego zabezpieczono marihuanę. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości narkotyków poprzez prowadzenie uprawy konopi i posiadania marihuany, a następnie został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

