Zatrzymany sprawca napadu na stację benzynową w Myślenicach

Policjanci z Myślenic zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu krakowskiego, który grożąc nożem pracownicy stacji benzynowej zrabował gotówkę z kasy. Został zatrzymany w chwili, gdy wracał z kolejnej „roboty", tym razem kradzieży z włamaniem. Grozi mu za to do 12 lat pozbawienia wolności.

Do napadu doszło w nocy 2 kwietnia br. Na jedną ze stacji paliw w Myślenicach, tuż po godzinie 1.00 w nocy wbiegł mężczyzna. Grożąc kasjerce użyciem noża, zażądał pieniędzy. Łupem przestępcy padło 2,5 tysiąca złotych. Całe zajście nie trwało długo. Już po kilkudziesięciu sekundach mężczyzna wybiegł z pieniędzmi ze stacji.

Sprawą rozboju natychmiast zajęli się myśleniccy policjanci. Przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczając ślady i nagrania z kamer monitoringu. Funkcjonariusze bardzo dokładnie sprawdzali każdą informację, jaka mogła pomóc w ustaleniu sprawcy i analizowali zebrane materiały co doprowadziło do wytypowania osoby podejrzewanej o dokonanie tego rozboju.

W czwartek, 8 kwietnia br. rano, myśleniccy kryminalni pojechali do miejsca zamieszkania podejrzewanego o napad na stację 29-latka z powiatu krakowskiego. Kiedy byli przed jego domem zauważyli, że podejrzany właśnie podjechał samochodem. Podczas kontroli okazało się, że razem z kolegą wracali z mieszkaniowego włamania, którego dokonali tym razem w Krakowie, a w bagażniku ich samochodu policjanci zabezpieczyli dopiero co skradzioną biżuterię o wartości 6 tysięcy złotych.

Obydwoje zostali zatrzymani. 29-latek usłyszał zarzuty rozboju oraz kradzieży z włamaniem. Grozi mu od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Jego kompan, 31-latek (również z powiatu krakowskiego), usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Obydwoje już w przeszłości karani byli za podobne przestępstwa. Względem podejrzanych, w piątek sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

(KWP w Krakowie / kp)