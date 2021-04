Policjanci z Żuromina uratowali mężczyznę Data publikacji 13.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Żuromina uratowali życie mężczyźnie. Nieprzytomny 54-latek nie reagował na bodźce zewnętrzne. Funkcjonariusze przywrócili mu czynności życiowe i przekazali ratownikom medycznym.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (10.04.2021 r.) po południu na terenie jednej z ferm drobiu w gminie Bieżuń. Dyżurny żuromińskiej Policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który stracił przytomność. Na miejsce oprócz karetki pogotowia, skierowani zostali również policjanci z zespołu patrolowo- interwencyjnego żuromińskiej komendy Policji. Funkcjonariusze jako pierwsi dotarli na miejsce, zastali nieprzytomnego 54-latka i kilka innych osób przerażonych tą sytuacją, które oczekiwały na wezwane służby. Policjanci od razu przystąpili do udzielania pierwszej pomocy oraz powiadomili dyżurnego o zastanej sytuacji. Podjęte działanie policjantów skutkowało przywróceniem czynności życiowych u mężczyzny, po czym został ułożony w pozycji bezpiecznej do przyjazdu na miejsce służb ratunkowych.

Mężczyzna po przekazaniu w ręce medyków przetransportowany został do szpitala w Żurominie.

To przykład szybkiego działania policjantów, gdzie osobie, której życie było zagrożone policjanci szybko i profesjonalnie udzielili pomocy.

(KWP zs. w Radomiu / kp)