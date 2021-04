Szczęśliwy finał poszukiwań 6-latki Data publikacji 13.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej odnaleźli zagubioną 6-latkę. Zaginięcie dziewczynki zgłosili przestraszeni rodzice, gdy zniknęła im z oczu w pobliżu placu zabaw. Po niespełna godzinie poszukiwań dziewczynka cała i zdrowa wróciła pod opiekę rodziców.

Do zdarzenia doszło wczoraj (12.04.2021 r.) po południu w Bielsku-Białej. Dyżurny bielskiej komendy odebrał zgłoszenie o zaginięciu 6-letniej dziewczynki, która miała się zgubić na jednym z bielskich osiedli mieszkalnych. Rodzice stracili dziewczynkę z oczu, kiedy bawiła się na placu zabaw i nie potrafili jej znaleźć. Dziecko nie reagowało na wołania rodziców, nigdzie nie było po nim śladu. Na miejsce natychmiast zostały skierowane policyjne patrole, przewodnik z psem tropiącym oraz mundurowi z wapienickiego oddziału prewencji. W poszukiwania zostali zaangażowani również policjanci z wydziałów do zwalczania przestępczości gospodarczej i kryminalnego bielskiej komendy oraz patrole ruchu drogowego.



Policjanci sprawdzali każde miejsce, w którym mogłaby znajdować się dziewczynka. Jej rysopis znał każdy policjant pełniący tego dnia służbę. Stróże prawa patrolowali rejon dworców autobusowych i kolejowych, przystanki i zajezdnie taksówek w poszukiwaniu dziecka. W niespełna godzinę od zgłoszenia zaginięcia 6-latkę znaleźli mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Dziecko, nie wiedząc, że szukają go rodzice i policjanci, bawiło się w innym bloku kilka ulic dalej. Było całe i zdrowe, a chwilę później wróciło pod opiekę rodziców.

(KWP w Katowicach / kp)