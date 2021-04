Nietrzeźwy kierujący zatrzymany przez policjanta w czasie wolnym od służby Data publikacji 13.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu ząbkowickiego nie zapominają o tym, że nawet będąc w czasie wolnym od służby, są stróżami prawa. Policjant komisariatu z Kamieńca Ząbkowickiego, nie będąc w służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który jechał mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Odpowie za to przed sądem.

Wczoraj (12.04.2021 r.) policjant z Kamieńca Ząbkowickiego wjeżdżając na parking niedaleko komisariatu zauważył, jak kierujący samochodem osobowym parkuje na chodniku w sposób rażąco niezgodny z przepisami. Zachowanie kierowcy wydało mu się podejrzane, podszedł więc do niego, by zwrócić mu uwagę. Po wylegitymowaniu się i otworzeniu drzwi od strony kierującego poczuł silną woń alkoholu. Niezwłocznie wyciągnął kierowcy kluczyki ze stacyjki, a mężczyznę doprowadził do pobliskiego komisariatu celem przebadania na stan trzeźwości. Badanie alkometrem wykazało prawie 3 promile alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo 48-letni mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, które stracił właśnie za jazdę „na podwójnym gazie”. Samochód, którym poruszał się sprawca, nie miał też aktualnych badań technicznych i opłaconej polisy OC.

Teraz oprócz odpowiedzialności za wykroczenia, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjanta kolejny nietrzeźwy kierowca został wyeliminowany z ruchu drogowego.

Apelujemy o niewsiadanie za kierownicę pojazdu po alkoholu. Prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, ponadto jazda po alkoholu zwiększa ryzyko wypadku i utraty zdrowia, a nawet życia. Bądźmy rozważni!

(KWP we Wrocławiu / kp)