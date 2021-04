21-latek jechał z prędkością 143 km/h w terenie zabudowanym

Zupełnym brakiem wyobraźni wykazał się mieszkaniec gminy Ryglice, który wracając do domu z czwórką pasażerów, rozpędził swoje bmw do prędkości 143 km/h w terenie zabudowanym. Młody kierowca stracił prawo jazdy, policjanci odebrali mu dowód rejestracyjny, wręczyli 1000 złotowy mandat i dopisali do konta kierowcy 14 punktów karnych.