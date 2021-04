Był wygłodzony i zaniedbany - sprawą zajął się dzielnicowy Data publikacji 13.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sejneński dzielnicowy zainteresował się losem niedożywionego psa - Mikołajka. Pies znajdował się na terenie jednego z gospodarstw na terenie gminy Krasnopol. Dzięki jego interwencji pies trafił pod właściwą opiekę.

Dzielnicowy gminy Krasnopol zainteresował się losem wychudzonego i niedożywionego psa znajdującego się na terenie jednego z gospodarstw. Dzięki działaniom dzielnicowego wczoraj, 12.04.2021 r. na terenie gminy Krasnopol sejneńscy policjanci interweniowali w tej sprawie. Zwierzę znajdowało się w bardzo złej kondycji, przywiązane łańcuchem do drzewa. Na miejscu pojawił się także lekarz weterynarii i wolontariuszka, by udzielić psu pomocy. Mikołajek trafił do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Suwałkach, gdzie został otoczony troskliwą opieką. Sejneńscy policjanci prowadzą teraz postępowanie w kierunku artykułu 35 Ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z nim za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)