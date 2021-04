Ślubowanie nowych policjantów w garnizonie dolnośląskim

Szeregi dolnośląskiej policji zasiliło kolejnych 97 funkcjonariuszy z całego województwa. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, różniło się od tych poprzednich i przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego też względu rota ślubowania składana była przez funkcjonariuszy w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. Wczoraj odbyła się uroczystość we Wrocławiu, gdzie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Noculak życzył funkcjonariuszom sukcesów w rozpoczętej służbie.