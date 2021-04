„Senior Online” przyciąga uwagę coraz większej liczby mieszkańców Data publikacji 13.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 12 kwietnia policjanci komend powiatowych i miejskich łączyli się z seniorami z terenu całego województwa. Kwietniowy „Senior Online” poprawił wynik sprzed ponad miesiąca tym razem przyciągając uwagę blisko 1300 osób. "Senior Online" to pierwszy w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie. Kolejne takie spotkanie odbędzie się 10 maja.

12 kwietnia w godzinach 9.00 - 9.30 w jednostkach powiatowych i miejskich garnizonu dolnośląskiego odbyło się spotkanie policyjnych profilaktyków z seniorami, przy wykorzystaniu sieci internetowej. Linki do spotkań dostępne były dla wszystkich zainteresowanych z poziomu stron internetowych poszczególnych komend. Na zaproszenie do udziału w szkoleniu odpowiedziało blisko 1300 seniorów. Ta liczba pokazuje, że kwestia bezpieczeństwa ale też i forma przekazu treści edukacyjnych z nim związanych cieszy się coraz większą popularnością wśród dolnośląskich seniorów. Liczymy na to, że wiedza zdobyta przez nich w trakcie spotkań, przekazywana będzie dalej w środowisku sąsiedzkim oraz wśród najbliższych znajomych i rodziny.

Celem szkoleń w ramach koncepcji "Senior Online" jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże, rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa.

Mieszkańcy uczestniczący w takim spotkaniu profilaktycznym uzyskują informacje, do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie, jak również mogą zadawać pytania, na które w trakcie spotkania lub po odpowie policjant.

Serdecznie zapraszamy do brania czynnego udziału w kolejnych szkoleniach - najbliższe odbędzie się 10 maja.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

