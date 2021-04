Kierował zorganizowaną grupą przestępczą i był poszukiwany listem gończym. Zatrzymany przez gorzowskich „łowców głów” Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali 32-letniego gorzowianina, który od marca poszukiwany był listem gończym. Mężczyzna ma do odbycia karę 5 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się dystrybucją narkotyków na szeroka skalę. Dzięki gorzowskim łowcom głów możliwe było ustalenie miejsca jego przebywania i dynamiczne zatrzymanie, którym był całkowicie zaskoczony.

Na 32-letnim gorzowianinie ciążył wyrok za sprawę, która toczyła się przed organami ścigania w 2017 roku. Mężczyzna ten występował w niej jako główny podejrzany. Usłyszał wówczas zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków. W maju 2019 roku akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu w Gorzowie Wlkp., a rok później zapadł wyrok.

W międzyczasie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został zamieniony na dozór. Od marca tego roku 32-latek poszukiwany był przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. listem gończym z uwagi na fakt, że ukrywał się przez wymiarem sprawiedliwości. Do akcji poszukiwawczej włączyli się zatem policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. a konkretnie ci, którzy na tropieniu osób poszukiwanych znają się najlepiej- gorzowscy „łowcy głów”. Dzięki ich doświadczeniu i wcześniejszym sukcesom wiadomym było, że dotarcie do poszukiwanego 32-latka będzie nie tylko możliwe, ale i szybkie. Na udowodnienie tej tezy nie trzeba było długo czekać. Pomimo, iż poszukiwany często zmieniał swoje miejsce pobytu na terenie kraju, zaledwie miesiąc później policjanci przeprowadzili realizację. Zatrzymanie miało charakter dynamiczny w dniu 12.04.2021r. na terenie Świebodzina. Mężczyzna był tak zaskoczony, że nawet nie zdążył pomyśleć o tym, aby stawiać opór. Na to będzie miał czas. Najbliższe 5 lat spędzi za kratkami.

Opracował: podinsp. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

