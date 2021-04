Płocki policjant oddał już 5 litrów osocza ratując najciężej chorych Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oddał już 46 litrów krwi oraz 5 litrów osocza. Decyzją ministra zdrowia wyróżniony został odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Andrzej od ponad 24 lat jest policjantem, który służy w wydziale kryminalnym płockiej komendy Policji. Jest skromnym człowiekiem o wielkim sercu, czego dowodem jest wieloletnia, bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.

Andrzej od ponad 24 lat realizuje się zawodowo w pionie kryminalnym płockiej komendy Policji. Na co dzień skromny i uśmiechnięty człowiek. W grudniu zachorował na COVID-19. Kiedy wygrał walkę z wirusem, bez chwili wahania postanowił wspomóc leczenie chorych. I tak pod koniec stycznia oddał pierwszy raz osocze. Do dzisiaj oddał je aż siedem razy i jak mówi, to nie koniec. Dopóki jego zdrowie na to pozwoli, będzie nadal systematycznie oddał ten cenny dar, by pomóc najciężej chorym.

Na tę chwilę Andrzej oddał blisko 5 litrów osocza. Nasz kolega regularnie od kilkudziesięciu lat oddaje krew ratując ludzkie życie. Płocki policjant w sumie oddał aż 46 litrów krwi. Za swoje ogromne serce okazane drugiemu człowiekowi wyróżniony został przez ministra zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Jesteśmy dumni z postawy naszego kolegi. Mamy nadziejże, że za wieloletnią służbę drugiemu człowiekowi, nie opuści go zdrowie i tak, jak i on pomaga innym, tak i w życiowej potrzebie, on sam otrzyma wsparcie.

(KWP w Radomiu / mw)