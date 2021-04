Uciekał samochodem, a później wskoczył do rzeki - został zatrzymany Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant dojeżdżając do miejsca pełnienia służby zauważył kierującego pojazdem, który był typowany jako sprawca różnego rodzaju przestępstw. Podczas próby zatrzymania 24-letni mężczyzna dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza i próbował uciekać przez rzekę Bóbr. Po krótkim pościgu został zatrzymany z udziałem byłego policjanta, który znajdował się w pobliżu. 24-latek decyzją Sądu Rejonowego w Żaganiu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

W piątek rano, 9 kwietnia br., policjant z referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Szprotawie dojeżdżając do miejsca pełnienia służby zauważył kierującego samochodem marki Renault, który był typowany w związku z podejrzeniem dopuszczenia się różnego rodzaju przestępstw. Policjant przekazał informację funkcjonariuszowi, który pełnił służbę. Podczas próby zatrzymania mężczyzna gwałtownie ruszył pojazdem w kierunku funkcjonariusza i na niego najechał. Podczas cofania jego pojazd zatrzymał się na skarpie rzeki a kierowca nie mając dalszej drogi ucieczki wybiegł z samochodu i wskoczył do zimnej wody przepływając na drugi brzeg rzeki. Tam został zatrzymany. W zatrzymaniu 24-latka uczestniczył były policjant, który znajdował się w pobliżu i widział zaistniałą sytuację. W trakcie wykonywania czynności policjanci ujawnili przy zatrzymanym susz rośliny.

Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, kradzieży z włamaniem, czynnej napaści na funkcjonariusza podczas wykonywania przez niego czynności służbowych oraz posiadania środków odurzających. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Sąd Rejonowy w Żaganiu zastosował w stosunku do 24-latka środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres trzech miesięcy.

(KWP w Gorzowie / mw)