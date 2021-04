Nastolatkowie znęcali się nad niepełnosprawnym i wrzucili nagranie do sieci Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Myszkowa ustalili sprawców, którzy znęcali się nad niepełnosprawnym mężczyzną. Swoje brutalne zachowanie wobec 26-latka nagrali telefonem komórkowym i wrzucili do sieci. Trójka nieletnich w wieku od 11 do 13 lat odpowie przed sądem rodzinnym.

Wczoraj rano (13.04.2021 r.) po publikacji nagrania, które bardzo szybko obiegło Internet, policjanci z Myszkowa od razu przystąpili do działania. Najpierw zabezpieczyli nagrania, ustalili miejsce, gdzie doszło do popełnienia czynu, a potem dotarli do sprawców. W międzyczasie do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z Ośrodka Monitorowań Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych z Warszawy.



Sprawcami okazały się osoby nieletnie w wieku od 11 do 13 lat. Cały czas trwają czynności w tej sprawie. Jeszcze dzisiaj materiał dowodowy trafi do sądu rodzinnego, który zadecyduje o losie tej trójki.

(KWP w Katowicach / kp)