Zatrzymani przez policjantów za wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Kostrzyna nad Odrą zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy wprowadzili do obiegu podrobione banknoty. Policjanci zabezpieczyli euro i dolary, które zostaną poddane analizie. Gotówka została znaleziona przy podejrzanych. Zatrzymanie było możliwe dzięki pracy operacyjnej i ustaleniom służb kryminalnych, którzy intensywnie pracowali nad sprawą.

Policjanci z Kostrzyna nad Odrą o prawdopodobnym wprowadzeniu do obiegu fałszywych pieniędzy dowiedzieli się w marcu. Wówczas jeden ze sklepów poinformował, że ma podejrzenia co do oryginalności banknotu euro, którym wcześniej zapłacono. To spowodowało, że czynnościami w tej sprawie zajęli się policjanci kryminalni. Funkcjonariusze potwierdzili, że kilka banknotów o wartości 100 euro jest podrobionych. Przez kolejne dni kryminalni zbierali informacje, które doprowadziłyby ich do podejrzanych. To przyniosło oczekiwany skutek, bo ustalono osoby, które mogły odpowiadać za wprowadzenie fałszywych pieniędzy.

Prowadzący postępowanie wiedzieli, że do wyjaśnienia sprawy niezbędne jest zatrzymanie kobiety i mężczyzny, dlatego trwały ich poszukiwania. Funkcjonariusze podejrzewali, że mogą ponownie pojawić się w Kostrzynie, by wprowadzić kolejne banknoty. Policyjny nos nie zawiódł. 37-latka i 49-letni mężczyzna w sobotę (10 kwietnia) zostali zatrzymani na terenie miasta. Kryminalni zabezpieczyli przy nich kilka tysięcy euro i dolary amerykańskie, które będą poddane analizie. Policjanci sprawdzą, czy banknoty, które zatrzymani mieli przy sobie są fałszywe. Sprawa jest rozwojowa, śledczy ustalają, czy podrobione banknoty nie były wprowadzane w innych rejonach Polski.

37-latka wraz z 49-letnim znajomym zostali na czynności procesowe przewiezieni do Prokuratury Rejonowej w Słubicach, gdzie usłyszeli zarzut oszustwa i wprowadzenia do obiegu podrobionych pieniędzy, za co grozi im do 10 lat więzienia. We wtorek (13 kwietnia) sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

(KWP w Gorzowie Wlkp. /kp)