Zaginiony 13-latek odnaleziony przez zastępcę komendanta żarskiej Policji Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy inspektor Tomasz Białek - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach - w czasie wolnym od służby, rozpoznał zaginionego 13-latka ze Słubic. Chłopcu towarzyszył poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu 16-latek. Dzięki czujności komendanta chłopcy cali i zdrowi trafili pod opiekę rodziców.

Zaginiony chłopiec wyszedł z domu w środę (7 kwietnia) i od tego czasu nie powrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. W jego poszukiwania zaangażowało się wielu funkcjonariuszy, nie tylko ze słubickiej komendy, ale również z innych jednostek województwa lubuskiego. Rysopis chłopca trafił do funkcjonariuszy z jednostek ościennych, a także do mediów. Bezpieczeństwo młodych ludzi jest jedną z priorytetowych spraw dla wszystkich policjantów, dlatego w przypadku poszukiwań angażuje się w nie wielu funkcjonariuszy, również w tym przypadku.

We wtorek (13 kwietnia) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach, młodszy inspektor Tomasz Białek w czasie wolnym od służby, w jednym z marketów w Żarach zauważył dwóch chłopców. Obaj zachowywali się podejrzanie, rozglądali się ukradkiem i szybkim krokiem wyszli ze sklepu. Komendant pozostał czujny, zakończył zakupy i ruszył za nimi, ponieważ zachowanie i ubiór jednego z nich odpowiadał zaginionemu. Obaj mieli twarze zasłonięte maseczkami, więc trudno było w stu procentach potwierdzić, że jeden z nich to zaginiony 13-latek. Komendant za pośrednictwem dyżurnego wezwał patrol i wspólnie z policjantami pojechał w kierunku, w którym oddalili się młodzi ludzie. Chłopcy na widok radiowozu zaczęli uciekać, rozdzielili się, każdy w inną stronę. W ślad za nimi w pieszy pościg ruszyli komendant oraz jeden z funkcjonariuszy. Dwaj uciekinierzy po chwili zostali zatrzymani. Okazało się, że jednym z chłopców jest zaginiony 13-latek. Towarzyszył mu 16-letni mieszkaniec powiatu żarskiego, który był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Dzięki czujności I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żarach wszystko zakończyło się szczęśliwie. Chłopcy zostali dowiezieni do komendy, a potem cali i zdrowi przekazani rodzicom.

Kilka najważniejszych wskazówek policjantów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP — jak zapobiec zaginięciu dziecka i co zrobić, jeśli nasze dziecko zaginie:

O czym należy pamiętać, aby nie dopuścić do zaginięcia dziecka:

Zatroszcz się o dobre relacje z dzieckiem. Nie pozwól, aby zaniedbane emocjonalnie uciekło lub szukało pomocy i zrozumienia u obcych osób, które mogą je skrzywdzić.

Naucz swoje dziecko, aby nie podawało obcym osobom swoich danych – również samego imienia.

Uczul swoje dziecko, aby zawsze informowało Cię o tym gdzie jest i o zmianie swoich planów kiedy przebywa poza domem.

Naucz swoje dziecko, aby pod żadnym pretekstem nie zbliżało się i nie wchodziło do pojazdu obcej osoby, nie odchodziło/oddalało się z nieznajomym.

Naucz swoje dziecko, aby zawsze kiedy znajdzie się w niebezpieczeństwie głośno krzyczało, wzywało pomocy i jeśli to możliwe, próbowało uciec.

5 podstawowych kroków w przypadku zaginięcia dziecka:

Jak najszybciej powiadom o zaginięciu najbliższą jednostkę Policji – telefon alarmowy 112.

Sprawdź, czy Twoje dziecko nie przebywa u kolegów, przyjaciół, sąsiadów czy u rodziny. Poproś o pomoc w poszukiwaniach.

W przypadku zaginięcia małego dziecka natychmiast sprawdź w okolicy wszystkie miejsca, które mogą stanowić dla niego zagrożenie (oczka wodne, studzienki, kanały, ulice, miejsca gdzie mogą znajdować się niebezpieczne dla niego maszyny czy substancje).

Zawsze miej przy sobie aktualne zdjęcie swojego dziecka, choćby w telefonie komórkowym – będzie potrzebne Policji.

W miarę możliwości zachowaj spokój, tylko wtedy możesz pomóc Policji w poszukiwaniach i udzielić policjantom wszystkich istotnych informacji, które pomogą w odnalezieniu Twojej pociechy.

Żródło :Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP

komisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach