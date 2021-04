13-latkowie pomogli w zatrzymaniu nietrzeźwej kierującej, która odpowie też za znęcanie się nad psem Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niby tylko 13 lat, a w sercu ogromna wrażliwość, empatia i wielka odpowiedzialność, której czasami brakuje dorosłym. Trzech nastolatków ze Szczytna wykazało się odwagą reagując na bezmyślne zachowanie kobiety, która podjechała pod sklep i wyrzuciła ze swojego pojazdu psa. Oprócz tego sprawiała wrażenie nietrzeźwej. Nastolatkowie o wszystkim powiadomili oficera dyżurnego szczycieńskiej komendy. 47-latka mająca 1 promil alkoholu w organizmie została zatrzymana, a zwierzę trafiło pod opiekę wolontariuszy ze schroniska „Cztery Łapy” w Szczytnie.

We wtorek, 13.04.2021 r., tuż przed godziną 18:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od 13-letniego mieszkańca gminy Szczytno, który powiedział, że pod jeden ze sklepów na ul. Warszawskiej podjechała autem kobieta, która wyrzuciła z pojazdu psa. Z relacji 13-latka wynikało również, że kierującą może znajdować się pod działaniem alkoholu. Na miejscu interwencji funkcjonariusze zastali trzech chłopców w wieku 13 lat, którzy powiedzieli policjantom, że od razu zareagowali na zachowanie kobiety i zwrócili jej uwagę. Oburzona pani wysiadła z samochodu i weszła do pobliskiego marketu, pozostawiając psa przy samochodzie. Jej zachowanie od razu wzbudziło podejrzenie w młodzieńcach. Wydawało im się, że kierująca jest nietrzeźwa, gdyż nie mogła utrzymać równowagi i była bardzo opryskliwa. Policjanci we wskazanym sklepie zastali kierującą mercedesem. Okazało się, że była to 47-letnia mieszkanka Olsztyna. Kobieta została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik jednoznacznie wskazał, że miała ona blisko promil alkoholu w organizmie. 47-latka przyznała się do tego, że kierowała autem w stanie nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i osadzili ją w policyjnej celi. Podziękowali również trzem 13-latkom za ich właściwą reakcję, odwagę i postawę godną naśladowania. Następnie na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy przewieźli psa do schroniska „Cztery Łapy, gdzie został on objęty specjalistyczną opieką.

47-latka po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Policjanci wyjaśnią również, dlaczego kobieta chciała porzucić swojego czworonoga.

Przypominamy!

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, pozostawienie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź inną osobę, pod której opieką zwierzę się znajduje jest karalne. Za znęcanie nad zwierzętami, w świetle prawa rozumiane jako zadawanie bólu, cierpienia albo pozostawienie w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu, grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie/ mw)