Szpik, który oddała radomska policjanta się przyjął i biorca został wypisany z kliniki

Policjantka z Komisariatu II Policji w Radomiu kilka miesięcy temu została dawcą „drugiego życia". Została dawcą szpiku kostnego i teraz otrzymała informacje, że po przeszczepieniu biorca został wypisany z kliniki i czuje się coraz lepiej.

St.sierż. Katarzyna Choinka pełni służbę w zespole dochodzeniowo-śledczym Komisariatu II Policji w Radomiu. Policjantka zarejestrowała się w bazie dawców komórek macierzystych i na początku listopada ubiegłego roku odbyło się pobranie szpiku. Radomska policjantka po oddaniu szpiku dowiedziała się, że zostanie on przekazany mężczyźnie z Danii.

W kwietniu otrzymała informację z Fundacji DKMS, że przeszczepienie odbyło się zgodnie z planem. Komórki macierzyste przedostały się już do szpiku kostnego biorcy i rozpoczęły proces tworzenia zdrowych komórek krwi. Są to bardzo dobre wieści. Biorca został wypisany z kliniki. Pacjent odzyskuje siły, powraca do zdrowia i coraz lepiej się czuje.

„Dziękujemy jeszcze raz za ten piękny dar w imieniu Biorcy, jego bliskich, a także wszystkich pracowników naszej fundacji. Dzięki Pani Pacjent może wracać do zdrowia”. - Fundacja DKMS

Dzięki jej poświęceniu osoba potrzebująca otrzymała szpik, który ratuje życie. Wzorem naszej koleżanki zachęcamy wszystkich do rejestracji w bazie Fundacji DKMS.

(KWP zs. w Radomiu / kp)