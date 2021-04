SENIORZE obejrzyj film „Oszustwo na covid” i ...NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trosce o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców Jawora oraz całego powiatu, tamtejsza komenda, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaworze oraz gminami: Jawor, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie, stworzyła cykl filmów prewencyjnych pt.: „Nie daj się oszukać” dedykowany właśnie seniorom. Zapraszamy zatem do obejrzenia pierwszego z nich: „Oszustwo na covid”, w którym wystąpili mieszkańcy Gminy Mściwojów wraz z jej włodarzem.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Komenda Powiatowa Policji w Jaworze stworzyła cykl filmów prewencyjnych związanych z oszustwami dokonywanymi na szkodę seniorów. W każdym z sześciu odcinków wystąpili mieszkańcy danej gminy oraz ich włodarze, którzy w ten sposób włączyli się w działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie zachowań, jakie mogą je uchronić przed niebezpieczeństwem. Każdy film przedstawia konkretny sposób, w jaki oszuści działają, by wyłudzić od seniorów pieniądze. Każdy film stanowi także apel z prośbą o rozwagę, by zastanowić się komu przekazujemy swoje oszczędności, kim jest osoba po drugiej stronie telefonu, czy stojąca za drzwiami, której przecież nie widzimy i nie znamy. To również refleksja nad łatwowiernością naszych seniorów, która współcześnie może być bardzo niebezpieczna.

„Nie daj się oszukać” to cykl spotkań z seniorami, podczas których przedstawione zostaną sytuacje i metody, jakimi posługują się przestępcy, by wyłudzić pieniądze od osób starszych. Jak wiadomo oszuści mają wiele sposobów, by okraść seniora, a my pokażemy konkretne sytuacje, które wydarzyły się naprawdę, tak by przestrzec mieszkańców przed utratą swoich oszczędności. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia pierwszego odcinka pt.: „Oszustwo na covid”.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Jaworze

Opis filmu: film o seniorach Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.9 MB)