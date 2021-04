Policjanci z grupy Speed słupskiej drogówki eskortowali do szpitala mężczyznę

Funkcjonariusze z grupy SPEED słupskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego citroenem, który popełniał wykroczenia drogowe. Jak się okazało, mężczyzna wiózł do szpitala swojego kolegę, który wymagał natychmiastowej pomocy lekarza. W odpowiedzi policjanci niezwłocznie włączyli sygnały dźwiękowo-świetlne i odeskortowali mężczyzn do szpitala.